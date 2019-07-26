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Денисова передала главе мониторинговой миссии ООН Богнер дела по политзаключенным

Особый акцент омбудсмен сделала на делах Бекирова, Балуха и Гриба.

Денисова передала главе мониторинговой миссии ООН Богнер дела по политзаключенным
Матильда Богнер
Фото: un.org.ua

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на встрече с новоназначенной главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер 26 июля рассказала о притеснениях украинских политзаключенных, содержащихся в России и на аннексированном полуострове.

"Репрессии против крымских татар и граждан Украины, нападение на храм ПЦУ в Крыму, дела Эдема Бекирова, Владимира Балуха, Павла Гриба - на этих вопросах я особо акцентировала внимание", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке.

По словам омбудсмена, она передала Богнер дела незаконно удерживаемых граждан Украины в России и Крыму.

Напомним, архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент сообщил, что имущество собора ПЦУ в Симферополе после решения суда о передаче в пользование российского Минимущества Крыма было "разграблено и разломано".

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