Денисова передала главе мониторинговой миссии ООН Богнер дела по политзаключенным

Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова на встрече с новоназначенной главой Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер 26 июля рассказала о притеснениях украинских политзаключенных, содержащихся в России и на аннексированном полуострове.

"Репрессии против крымских татар и граждан Украины, нападение на храм ПЦУ в Крыму, дела Эдема Бекирова, Владимира Балуха, Павла Гриба - на этих вопросах я особо акцентировала внимание", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке.

По словам омбудсмена, она передала Богнер дела незаконно удерживаемых граждан Украины в России и Крыму.

Напомним, архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент сообщил, что имущество собора ПЦУ в Симферополе после решения суда о передаче в пользование российского Минимущества Крыма было "разграблено и разломано".