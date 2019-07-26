В Черновицкой области упал дельтаплан, пострадало два человека

В Черновицкой области в селе Погореловка на приусадебный участок упал легкомоторный летательный аппарат – дельтаплан. В нем находилось два человека, которых госпитализировали после происшествия. Об этом сообщается на фейсбуке Госслужбы Украины по ЧС.

Инцидент произошел сегодня, 26 июля около 10-ти утра. После падения дельтаплана местные жители сообщили о произошедшем в соответствующие службы.

На место прибыли врачи скорой медицинской помощи, сотрудники полиции и службы спасения.

"Двух мужчин, которые находились в дельтаплане, медики госпитализировали в районную больницу. Личности пострадавших и обстоятельства падения выясняются", - указано в сообщении ГСЧС.

Напомним, в начале июля возле Чугуева упал учебный самолет Л-39, которым управлял курсант Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба. Курсант успел катапультироваться до падения.