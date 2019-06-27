МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
МИД имеет полномочия отвечать РФ без согласования с президентом, - Климкин
Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
Сергей Шефир может стать главой Офиса президента, - Богдан
"ДНР" и "ЛНР" объявили о решении отпустить четырех заложников (обновлено)
"ДНР" и "ЛНР" объявили о решении отпустить четырех заложников (обновлено)
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
В Конотопе неизвестные избили бывшего мэра города, он в реанимации
Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
Зеленский раскритиковал работу украинского МИД по вопросам освобождения пленных
Делегации семи стран заявили о демарше после подтверждения полномочий России в ПАСЕ
Делегации семи стран заявили о демарше после подтверждения полномочий России в ПАСЕ
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
МИД: Россия выдвинула неприемлемое условие для освобождения моряков
Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
Денисова уволила члена ВККСУ Козлова из-за претензий к его опыту
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
Важно, как президент отреагирует на протесты в Одессе, - юрист
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Полтавской области разбился дельтаплан, двое погибших (обновлено)

Спасатели устанавливают личности погибших и принадлежность дельтаплана.

Фото: pl.dsns.gov.ua

В Полтавской области на окраине города Кобеляки близ села Подгора в результате крушения дельтаплана погибли два человека.

Об этом говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"27 июня около 6:05 вблизи г. Кобеляки Кобеляцкого района произошло падение дельтаплана, в результате чего погибли два человека", - говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели устанавливают личности погибших и принадлежность дельтаплана.

Фото: pl.dsns.gov.ua

Обновление. Во время крушения мотодельтаплана на Полтавщине погибли жители Кобеляк Сергей Попович (40 лет) и Роман Бондаренко (26 лет). Попович был основателем местного новостного издания "Эхо". По словам пресс-офицера ГУ Нацполиции Полтавщины Юрия Сулаев, мужчины снимали с высоты птичьего полета виды Кобеляк.

Начато уголовное производство по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности при эксплаутации авиационного транспорта).

Напомним, ранее, 23 июня, в Полтавской области после аварийной посадки загорелся самолет Ан-2.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также