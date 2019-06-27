Фото: pl.dsns.gov.ua

В Полтавской области на окраине города Кобеляки близ села Подгора в результате крушения дельтаплана погибли два человека.

Об этом говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"27 июня около 6:05 вблизи г. Кобеляки Кобеляцкого района произошло падение дельтаплана, в результате чего погибли два человека", - говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели устанавливают личности погибших и принадлежность дельтаплана.

Фото: pl.dsns.gov.ua

Обновление. Во время крушения мотодельтаплана на Полтавщине погибли жители Кобеляк Сергей Попович (40 лет) и Роман Бондаренко (26 лет). Попович был основателем местного новостного издания "Эхо". По словам пресс-офицера ГУ Нацполиции Полтавщины Юрия Сулаев, мужчины снимали с высоты птичьего полета виды Кобеляк.

Начато уголовное производство по части 3 статьи 276 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности при эксплаутации авиационного транспорта).

Напомним, ранее, 23 июня, в Полтавской области после аварийной посадки загорелся самолет Ан-2.