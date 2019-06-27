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​В пятницу в Киеве до +21 градуса, днем кратковременный дождь и гроза

Ночью похолодает до +14…+16.

​В пятницу в Киеве до +21 градуса, днем кратковременный дождь и гроза
Фото: obozrevatel.com

В пятницу, 28 июня, в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +19…+21 градус.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +17…+23 градуса.

В Карпатах без осадков, температура ночью +9…+14 градусов, днем +17…+22 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10…+17 градусов, днем +18…+24 градуса.

В центре Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +18…+24 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза, местами град, ветер северо-западный, 7-12 м/с, шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +24…+29 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью кратковременный дождь, гроза, местами град, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+21 градус, днем +24…+29 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью кратковременный дождь, местами гроза, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +24…+30 градусов.

27 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +25...+26 градусов; в Днепре возле Киева +25 градусов.

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