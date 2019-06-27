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"ДНР" и "ЛНР" объявили о решении отпустить четырех заложников (обновлено)

Медведчука пытаются представить как эффективного переговорщика.

Главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили об освобождении четырех заложников.

Об этом, как сообщает ТАСС, они сказали на встрече с одним из лидеров пророссийской партии "Оппозиционная платформа За жизнь" Виктором Медведчуком, которая состоялась в Минске.

"Надеемся, что освобождение четырех лиц позволит стимулировать Украину и перейти к обмену всех установленных на всех установленных. Это целесообразно", - цитирует российское агентство слова Пушилина.

Заложников отдадут Медведчуку.

Связанный с Медведчуком телеканал "112 Украина" назвал имена освобождаемых лиц. Это Яков Веремейчик, 1986 г.р.; Эдуард Михеев, 1964 г.р.; Максим Горяинов, 1984 г.р.; Дмитрий Великий, 1988 г.р.

Фото: facebook.com/vadim.rabinovich.39

Напомним, последний крупный обмен пленными на Донбассе состоялся в декабре прошлого года. Украина тогда отдала 233 человека и получила 73. При этом отмечалось, что освобождение пленных не завершено и процесс должен быть продолжен, но переговоры зашли в тупик.

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