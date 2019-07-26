Сегодня, 26 июля, глава областной организации партии "Самопомощь" в Запорожской области, заместитель главы облсовета и уполномоченный по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин и противодействию насилия по гендерному признаку Владислав Марченко написал на фейсбуке пост, в котором он объективизирует женщин.

Цитируя неизвестного комика, Марченко сравнил женщин, которые носят короткие юбки с проститутками. По его словам, многие девушки, которые выкладывают в соцсети фото в купальниках, мини платьях и нижнем белье думают, что к ним должны относиться с почтением, как к королевам. Однако Марченко уверен, что «Королева всегда закрыта одеждой от посторонних глаз», и чем более мудра женщина, тем она более закрыта.

«Низшим слоям общества пропагандируется образ дешёвой проститутки через попсу, фильмы и поддельных идолов. Но настоящие Королевы никогда не станут обнажаться на публике. Посмотрите на свой образ и рассудите на кого вы похоже больше на Королеву или проститутку. И тогда осознайте какое по праву может быть к вам отношение», - добавил Главный по гендерному равенству в Запорожской области.

Спустя некоторое время политик удалил данный пост, однако LB.ua сохранил скриншот записи:

Владислав Марченко стал уполномоченным по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин в марте 2018 года, чем вызвал возмущения активистов, поскольку неоднократно проявлял враждебную позицию в отношении представителей ЛГБТ. Один из его постов на эту тематику высмеивали в передаче Майкла Щура.

Кроме того, у Марченко были проблемы с прокуратурой из-за фиктивных тендеров на благоустройство парка (2,7 млн гривен) и школьные спортплощадки (84 млн гривен) с заранее определенным победителем.

22 декабря Марченко вручили уведомление о подозрении по ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением). 23 декабря суд отправил лидера запорожской "Самопомощи" под домашний арест.

11 января 2018 года суд еще раз продолжил домашний арест Марченко. Несмотря на это Согласно решению суда, во время с 10:00 до 14:00 он может использовать для выполнения депутатских полномочий.