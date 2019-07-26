В Киевской области изъяли более 200 кустов конопли и мака

Владелец объяснил, что выращивал кусты для собственного потребления.

В Киевской области в селе Шкнева патрульная полиция обнаружила незаконные посевы кустов конопли и мака. Об этом сообщает пресс-центр Национальной полиции Киевской области.

Для извлечения запрещенного зелья и документирования правонарушения на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Иванковского отделения полиции.

Обзор домохозяйства полиция провела с письменного согласия 56-летнего хозяина. При осмотре приусадебного участка было изъято 196 кустов мака 24 растения конопли. Владелец объяснил, что выращивал кусты для собственного потребления.

Изъятые растения направлены на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, 24 июля в Киевской области правоохранители обнаружили нарколабораторию преступной группировки, являющейся ответвлением российского наркосиндиката "Химпром". Эта организация действовала на территории Украины по меньшей мере с 2014 года. Наркотики, в основном синтетические, продавали за криптовалюту.