Встреча в "нормандском формате" установила прямой контакт между Путиным и Зеленским, - посол Франции в Украине

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что на встрече в "нормандском формате" был установлен прямой контакт между президентами Украины и РФ. Об этом он сообщил на пресс-конференции 19 декабря.

"Был установлен прямой контакт между президентами Путиным и Зеленским, которые имели возможность общаться, провести определенный диалог. Как дипломат, я считаю это некоторым позитивным сдвигом, если говорить, что раньше не происходило никакого общения глав Украины и России", - отметил Этьен де Понсен.

Дипломат также высказал уверенность, что игнорирование России "не приводит ни к чему хорошему".

"Напомню, что санкции против России все же были обновлены. Но мы считаем, что такой диалог является необходимым. Польза этого диалога очевидна. Мы усматриваем, что смена подходов к России приносит свои результаты. Последняя встреча в нормандском формате - это свидетельство этого утверждения", - подчеркнул посол.

Фото: EPA/UPG

По его мнению, одной из предпосылок прогресса диалога между главами России и Украины является недавняя встреча Путина и Макрона.

"Установление диалога и доверия не гарантирует нам успех, но это дает нам шанс", - подвел итог посол Франции в Украине.

Напомним,9 декабря в Париже встретились лидеры "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия). Президент Владимир Зеленский на встрече согласился утвердить особый статус Донбасса на постоянной основе, а также обмен пленными в формате "всех согласованных на всех согласованных".