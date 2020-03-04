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Зеленский приехал в Раду

"Да, президент под куполом".

Зеленский приехал в Раду
Фото: Михаил Палинчак

Президент Владимир Зеленский приехал в Верховную Раду, где в 16:00 должно начаться внеочередное заседание.

"Да, президент под куполом", - сообщил журналистам в кулуарах парламента заместитель главы фракции "Слуга народа" Николай Тищенко.

Депутат заверил, что "Слуга народа" готова поддержать кадровые назначения, предложенные президентом Владимиром Зеленским.

"Как команда президента, как монобольшинство мы поддерживаем не только политику президента в форме движения страны к демократическому будущему, но и поддерживаем все его кандидатуры, которые он предлагает", - сказал Тищенко.

Напомним, что в среду Верховная Рада, как ожидается, уволит премьер-министра Алексея Гончарука и его правительство. Новым премьер-министром должен стать Денис Шмыгаль, который еще в прошлом году работал директором ТЭС, а сейчас является вице-премьером и министром развития громад и территорий.

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