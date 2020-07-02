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Создатели "Мира Дикого Запада" снимут сериал по игре Fallout

Телевизионной адаптацией знаменитой серии займется компания Kilter Films.

Создатели "Мира Дикого Запада" снимут сериал по игре Fallout
Фото: twitter.com/Fallout

Компания Bethesda Softworks объявила о съемках сериала по серии игр Fallout.

Телевизионной адаптацией займется компания Kilter Films Джонатана Нолана и Лизы Джой, которые создали сериал "Мир Дикого Запада".

"Fallout - одна из величайших игровых серий всех времен. Каждая глава этой безумно оригинальной истории стоила нам бесчисленных часов, которые мы могли бы провести с семьей и друзьями. Поэтому мы невероятно рады сотрудничать с [геймдизайнером] Тоддом Ховардом и остальными блестящими чудаками из Bethesda, чтобы оживить эту огромную, подрывную и мрачно смешную вселенную вместе с Amazon Studios", - приводится в заявлении слова кинопродюсеров Джонатана Нолана и Лизы Джой.

Сериал снимут для онлайн-кинотеатра Prime Video.

Fallout состоит из четырех игр основной серии и нескольких ответвлений. Первая игра вышла в 1997 году, последняя - в 2018-м.

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