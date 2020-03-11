Новым представителем Кабмина в Раде стал Мокан из "Слуги народа"

Он будет отвечать за коммуникацию между парламентом и правительством.

Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik

"Теперь он будет отвечать за коммуникацию между парламентом и Кабинетом министров. Политолог, который прошел в парламент 103-м номером в списке "Слуги народа", сегодня заместитель главы комитета ВР по вопросам молодежи и спорта", - сообщила Кравчук.

Предыдущая представительница правительства в Раде Елена Шуляк покинула эту должность в связи со сменой Кабинета министров.

Напомним, Елена Шуляк подала в отставку. Заявление на имя нового премьер-министра Дениса Шмыгаля она написала в среду, 11 марта. Она прокомментировала свое решение в Facebook, отметив, что "быстро "переобуваться" не умела никогда, и сейчас трудно переключиться на новый лад, другие правительственные программы и идеи".