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Новым представителем Кабмина в Раде стал Мокан из "Слуги народа"

Он будет отвечать за коммуникацию между парламентом и правительством. 

Фото: facebook.com/yevheniya.khudzik
Кабинет министров назначил своим представителем в Верховной Раде нардепа от "Слуги народа" Василия Мокана. Об этом на своей странице в Facebook сообщила замглавы фракции "СН" Евгения Крачук. 

"Теперь он будет отвечать за коммуникацию между парламентом и Кабинетом министров. Политолог, который прошел в парламент 103-м номером в списке "Слуги народа", сегодня заместитель главы комитета ВР по вопросам молодежи и спорта", - сообщила Кравчук.

Предыдущая представительница правительства в Раде Елена Шуляк покинула эту должность в связи со сменой Кабинета министров.

Напомним, Елена Шуляк подала в отставку. Заявление на имя нового премьер-министра Дениса Шмыгаля она написала в среду, 11 марта. Она прокомментировала свое решение в Facebook, отметив, что "быстро "переобуваться" не умела никогда, и сейчас трудно переключиться на новый лад, другие правительственные программы и идеи".  

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