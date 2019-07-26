Портнов повлиял на назначение одного из руководителей Киевского апелляционного суда

"Влиял на смену в руководстве - и сменили".

Руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что бывший чиновник времен экс-президента Виктора Януковича повлиял на назначение заместителя председателя Киевского апелляционного суда.

Об этом он сказал на брифинге, посвященном обыскам в Окружном административном суде Киева.

"Получена информация о том, что один из руководителей времен Януковича влиял на смену в руководстве Апелляционного суда Киева. Буквально на протяжении последних месяцев двух... Влиял - и сменили", - сказал Горбатюк журналистам в пятницу Киеве.

Имя судьи и чиновника Горбатюк не указал, но "Интерфакс-Украина" и "Укринформ" пишут, что это соответственно Владимир Мельник и Андрей Портнов.

Мельник осуществляет контроль и определяет направления деятельности судебной палаты по рассмотрению уголовных дел.