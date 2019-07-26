Порошенко неожиданно пришел в ГБР после того, как Труба заявил о его неявке (обновлено)
Порошенко неожиданно пришел в ГБР после того, как Труба заявил о его неявке (обновлено)
Полиция установила автора видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик
Полиция установила автора видео, на котором Зеленского "сбивает" грузовик
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
«Ти просто ще одна мала, яка бреше» або Секс-скандал у київській лікарні
Перис Хилтон хочет купить курорт в Закарпатской области, - СМИ
Перис Хилтон хочет купить курорт в Закарпатской области, - СМИ
Гройсман отмежевался от Порошенко и рассказал о конфликтах с ним
Гройсман отмежевался от Порошенко и рассказал о конфликтах с ним
Медреформа: що далі?
Медреформа: що далі?
Украина задержала российский танкер, который блокировал проход украинским катерам в Керченском проливе
Украина задержала российский танкер, который блокировал проход украинским катерам в Керченском проливе
В Хмельницкой области на путях нашли тело 11-летнего мальчика, который ехал на поезде в Киев (обновлено)
В Хмельницкой области на путях нашли тело 11-летнего мальчика, который ехал на поезде в Киев (обновлено)
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
Новый поворот в деле Фирташа: прокуроры предлагали закрыть дело в обмен на показания против Трампа
ГлавнаяПолитика

Портнов повлиял на назначение одного из руководителей Киевского апелляционного суда

"Влиял на смену в руководстве - и сменили".

Портнов повлиял на назначение одного из руководителей Киевского апелляционного суда
Фото: golospravdy.com

Руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что бывший чиновник времен экс-президента Виктора Януковича повлиял на назначение заместителя председателя Киевского апелляционного суда.

Об этом он сказал на брифинге, посвященном обыскам в Окружном административном суде Киева.

"Получена информация о том, что один из руководителей времен Януковича влиял на смену в руководстве Апелляционного суда Киева. Буквально на протяжении последних месяцев двух... Влиял - и сменили", - сказал Горбатюк журналистам в пятницу Киеве.

Имя судьи и чиновника Горбатюк не указал, но "Интерфакс-Украина" и "Укринформ" пишут, что это соответственно Владимир Мельник и Андрей Портнов.

Мельник осуществляет контроль и определяет направления деятельности судебной палаты по рассмотрению уголовных дел.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также