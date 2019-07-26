Портнов повлиял на назначение одного из руководителей Киевского апелляционного суда

Руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что бывший чиновник времен экс-президента Виктора Януковича повлиял на назначение заместителя председателя Киевского апелляционного суда.
Об этом он сказал на брифинге, посвященном обыскам в Окружном административном суде Киева.
"Получена информация о том, что один из руководителей времен Януковича влиял на смену в руководстве Апелляционного суда Киева. Буквально на протяжении последних месяцев двух... Влиял - и сменили", - сказал Горбатюк журналистам в пятницу Киеве.
Имя судьи и чиновника Горбатюк не указал, но "Интерфакс-Украина" и "Укринформ" пишут, что это соответственно Владимир Мельник и Андрей Портнов.
Мельник осуществляет контроль и определяет направления деятельности судебной палаты по рассмотрению уголовных дел.