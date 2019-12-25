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Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для конфликта с Россией

"Русских начали душить, язык там и прочее – ну, вопросов, которых не должно быть в Украине". 

Лукашенко заявил, что Украина сама дала повод для конфликта с Россией
Фото: kremlin.ru

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина дала повод для начала российско-украинского конфликта. Такую точку зрения он высказал в интервью "Эхо Москвы".

"Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее – ну, вопросов, которых не должно быть в Украине. Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению", – заявил Лукашенко. 

Также президент Беларуси сообщил, что после оккупации Россией Крыма он сказал украинцам, что он "де-факто российский, юридически это не оформлено". 

Лукашенко сказал, что потом его "начали душить на площади Верховной Рады".

"Я им задаю вопрос, вы меня не душите, вы мне скажите, как вы обороняли Крым? Как вы его защищали? Сколько там украинцев погибло за эту святую украинскую, как они говорят, землю?" – заявил он.

По словам президента Беларуси, он "исходит из реальной ситуации, а давать оценки, чей Крым, это уже вы занимайтесь там".

Напомним, в октябре президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с Александром Лукашенко. Встреча началась в Житомире, куда лидеры приехали на второй Форум регионов.

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