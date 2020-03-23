Покупатель сможет узнать всю интересующую информацию у менеджера, не приходя в отделы продаж

Холдинговая компания «Киевгорстрой» внедрила возможность совершать консультации по недвижимости и ее приобретению, не выходя из дома. С помощью программы «Hangouts Meet» покупатель сможет узнать всю интересующую информацию у менеджера, не приходя в отделы продаж.

Для того, чтобы проконсультироваться онлайн, человеку необходимо позвонить в колл-центр и запросить такую консультацию. Указав номер телефона и желаемый мессенджер либо адрес электронной почты, клиент получит ссылку-приглашение на персональный видео-чат с менеджером отдела продаж.

По словам Главы правления — президента «Киевгорстроя» Игоря Кушнира, консультации онлайн могут стать полноценной заменой приходу человека в отдел продаж, и помогут сократить количество физических контактов.

«Ситуация с распространением коронавируса требует быстрых и взвешенных действий. «Киевгорстрой» принял меры относительно дополнительных санитарно-гигиенических мероприятий: сотрудникам выданы антисептики для рук, проводится температурный скрининг, поверхности в отделах продаж обрабатываются специальными растворами.

Во все времена, даже самые сложные, недвижимость оставалась одним из лучших «хранителей» средств. Есть предположение, что так будет и сейчас: люди думают о покупке, существует отложенный спрос. Для того, чтоб информация о недвижимости от «Киевгорстрой» была максимально доступной и обширной, мы воспользовались программой «Hangouts Meet». С ее помощью абсолютно любой человек может проконсультироваться с менеджером, не приходя в отдел продаж. Это даст возможность узнать всю интересующую информацию, не беспокоясь о физических контактах, которые в сегодняшней ситуации крайне не желательны. В перспективе, отделы продаж «онлайн» могут стать хорошей альтернативой и распространенным явлением на рынке недвижимости», — отметил Игорь Кушнир.