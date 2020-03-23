Оптовую цену на газ для населения в марте снизили на 14%

Тариф 3,4 тыс. гривен за кубометр не учитывает НДС, торговую наценку и расходы на транспортировку.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" снизила на март цену на природный газ для населения на 14%, или на 550 гривен за 1 тыс. куб. м по сравнению с февралем до 3 400 гривен/тыс. куб. м (без НДС, наценки газзбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами).

Об этом информирует пресс-служба Кабинета министров.

Отмечается, что "в условиях карантина и развертывания экономического кризиса" правительство стремится минимизировать затраты людей на коммунальные услуги, которые вырастут в связи с увеличением времени их пребывания дома. "Один из путей минимизации - удешевление газа для украинцев", - говорится в сообщении.

"Оптовая цена на природный газ, которую правительство и "Нафтогаз" обеспечили для нужд населения и производителей тепла в марте 2020 года, на 14% меньше, чем в прошлом месяце. Это позволяет региональным сбытовым компаниям обеспечить снижение тарифа на 9-13% по сравнению с февралем", - цитирует пресс-служба правительства премьер-министра Дениса Шмыгаля.

В "Нафтогазе" сообщили, что такая цена в марте сформировалась благодаря тому, что на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. Оператор газотранспортной системы Украины провел тендер на закупку газа на период поставки за март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит "к снижению оптовых цен на куплю-продажу газа.

"При расчете цены газа для населения на март "Нефтегаз" решил взять во внимание новые рыночные обстоятельства. Поскольку постановлением Кабинета Министров задается максимально допустимый уровень цены, "Нафтогаз" выбрал наименьшую индикативную цену из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению правительства и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа Оператору ГТС", - говорится в сообщении.

Таким образом, согласно сообщению, оптовая цена в марте установлена на уровне, который на 14% ниже цены февраля.

Как сообщалось, в феврале оптовая цена на газ для населения снизилась до 3,95 грн за кубометр. Тогда отмечалось, что эта цена была на 37% ниже, чем в феврале 2019 года, на 15% ниже, чем в январе 2020 года, и вообще - самая низкая с апреля 2016 года.

Напомним, что новая цена рассчитывается "Нафтогазом" согласно постановлению Кабмина №17 от 24 января 2020 года. Она вводит привязку стоимости газа к средней цене на топливо на нидерландском хабе TTF, к которой додаются маржа поставщика, стоимость доставки в Украину, НДС и тариф газсбыта.

Утвержденный порядок будет действовать до мая, когда Украина должна полностью либерализовать рынок и цены для домохозяйств сравняются с ценами для промышленности.

Ранее Кабинет Министров ограничил цену продажи газа для бытовых потребителей и производителей тепла согласно положению о специальных обязательствах (ПСО) среднеарифметическим значением цены на нидерландском газовом хабе (TTF).

С 1 января 2020 года "Нефтегаз" осуществляет продажу/поставку газа согласно ПСО по ценам, которые устанавливаются продавцом (поставщиком) и покупателем (потребителем), но не выше уровня, который, в частности, учитывает среднеарифметическое значение фактических цен (End of Day) газа на следующие сутки поставки газа (Day-Ahead and Weekend) на нидерландском газовом хабе (TTF) за период 1-22 числа месяца поставки газа в соответствии с информацией биржи Powernext/EEX, разницу (спред) между ценой на хабе TTF и границе Украины и тариф на услуги транспортировки газа для точки входа в Украине на межгосударственном соединении с Польшей/Словакией/Венгрией.