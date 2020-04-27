Его авто остановили за незначительное нарушение ПДД, но конфликт перерос в потасовку.

В Киеве на улице Льва Толстого задержали заместителя главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко Владимира Слончака.

Об этом сообщил "Киев Оперативный", а также подтвердил сам Кличко в своем Telegram-канале.

Отмечается, что патрульные остановили Mercedes за незначительное нарушение ПДД (водитель забыл включить фары), но ситуация перешла в конфликт с дракой и задержанием. За рулем была депутат Киевсовета Костенко, а пассажиром, который ударил полицейского, оказался замглавы КГГА Слончак.

В итоге Слончака задержали, а полицейскому вызвали скорую и госпитализировали с травмой. Автомобиль поехал на штрафплощадку.

Костенко от прохождения любых тестов на состояние опьянения отказалась.

"Друзья! Решение в отношении заместителя председателя КГГА Владимира Слончака я принял, как только узнал об инциденте, который произошел с его участием в воскресенье поздно вечером. Сегодня все будет оформлено документально", - написал Кличко.

Напомним, Слончак 1984 г.р., проживает в городе Васильков. В ноябре 2018 года Киевский горсовет согласовал его назначение на должность замглавы КГГА. Слончак занимается вопросами коммунальной собственности, экологии и природных ресурсов, а также - выстраивает направление правовой политики.

С марта 2005 года по настоящее время работает в секретариате Киевского горсовета, где прошел путь от главного специалиста до начальника управления правового обеспечения деятельности мэрии. Он также представляет территориальную громаду Киева в лице горсовета в наблюдательном совете ОАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой", занимая должность главы набсовета.

В 2017 году во время возвращении домой в город Васильков автомобиль Слончака сначала начали преследовать, а потом - заблокировали, также по его машине стреляли. Чтобы спастись от нападавших, водитель заехал на территорию Васильковского отдела полиции на ул. Покровской. Однако, злоумышленников это не остановило. Трое нападавших вышли из машины, начали стрельбу, а также применили холодное оружие. В результате конфликта Слончак тогда получил ножевое ранение.

В сентябре прошлого года Слончака избили неизвестные.