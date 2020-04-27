"Европейская солидарность" требует безотлагательно принять ряд антикризисных законопроектов

Это, в первую очередь, законопроект о банках и о страховании медиков.

Фракция "Европейская солидарность" требует безотлагательного принятия законопроекта №3376 о страховании медиков и ряда других антикризисных документов. Об этом сообщили в пресс-службе фракции.

Отмечается, что ранее президент Владимир Зеленский поддержал предложение "ЕС" о страховании медицинских работников на случай смерти от коронавируса.

"Жаль, но наше требование оставалось без надлежащего ответа несколько недель. Потеряно драгоценное время в организации защиты врачей, которые на переднем крае борьбы против коронавируса. Каждый пятый инфицированный - это врач. Только за последние три дня инфицированы почти 300 медиков", - говорится в заявлении.

Фракция настаивает, что этот вопрос должен быть рассмотрен на внеочередном заседании Рады на этой неделе.

"Мы неоднократно подчеркивали, что во время карантина парламент должен рассматривать только те вопросы, которые касаются безопасности и защиты Украины и ее граждан, а также борьбы с экономическим кризисом. Поэтому на этой неделе следует рассмотреть и законопроект о гарантии невозвращения банков, который спасет Украину от дефолта и откроет путь для получения существенной международной финансовой помощи на преодоление пандемии и экономического кризиса", - подытожили во "ЕС".

Напомним, что замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что внеочередное заседание Верховной Рады может состояться в четверг, 30 апреля. По ее словам, рассматривать во втором чтении так называемый антиколомойский законопроект о банках на нем пока не планируют.