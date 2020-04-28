Испания вышла на первое место по количеству выздоровевших от коронавируса
Испания вышла на первое место по количеству выздоровевших от коронавируса
"Пловец из Гидропарка" приехал к зданию МВД на лошади
"Пловец из Гидропарка" приехал к зданию МВД на лошади
В ресторане, связанном с нардепом Тищенко, принимали посетителей во время карантина
В ресторане, связанном с нардепом Тищенко, принимали посетителей во время карантина
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Ставка на АПК в кризис: что сделать, чтобы она сработала?
Украинский футбол может потерять легендарный клуб
Украинский футбол может потерять легендарный клуб
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
В НБУ объяснили, что с завтрашнего дня изменится для граждан в связи с вступлением в силу закона о финмониторинге
Ляшко назвал области, жителей которых первыми массово проверят на коронавирус
Ляшко назвал области, жителей которых первыми массово проверят на коронавирус
Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата
Рада зарегистрировала законопроект о введении уголовной ответственности за пропаганду чайлдфри и разврата
Зміни до Виборчого кодексу: Путін схвалює
Зміни до Виборчого кодексу: Путін схвалює
ГлавнаяОбществоВойна

Оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ возле участка разведения сил "Золотое-2", погиб украиснкий военный

Командование ОС обвинило боевиков в провокациях.

Оккупационные войска обстреляли позиции ВСУ возле участка разведения сил "Золотое-2", погиб украиснкий военный
Архивное фото
Фото: lug.gp.gov.ua

Сегодня, 28 апреля, вооруженные формирования Российской Федерации обстреляли позиции украинских военных в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области. В результате обстрелов погиб украинский военный.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

"Несмотря на поминальные дни, враг из района жилых кварталов Голубовского применил запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибров 152 мм и 122 мм, а также вел огонь по нашим защитникам из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из направления населенного пункта Первомайск оккупанты открыли огонь из артиллерийской системы калибра 152 мм. Два снаряда разорвались неподалеку участка разведения сил и средств №2 "Золотое"", - говорится в сообщении.

В результате обстрелов военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил осколочное, ранение несовместимое с жизнью.

"Такие преступные действия российскими захватчиками осуществляются целенаправленно накануне видеоконференции министров иностранных дел стран Нормандского формата. Совершенно очевидно, что оккупанты имеют целью заставить подразделения Объединенных сил открывать огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских военнослужащих в срыве мирных договоренностей", - подчеркивают в штабе.

Ранее сообщалось, что 28 апреля оккупационные войска обстреляли защитников Крымского из запрещенных минометов. Накануне один украинский военный получил ранение в районе Пивденного, еще один - возле Крымского.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также