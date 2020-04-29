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Предприниматели под Кабмином вышли на митинг с требованием ослабить карантин

Представители малого бизнеса требуют разрешить им работать.

Представители малого и среднего бизнеса проводят митинг возле здания Кабинета министров.

Об этом сообщают журналисты и участники акции в соцсетях.

Ранее глава организации "Ассоциация мобильных кофеен" рассказал, что акция начиналась с "одиночных пикетов" под зданием правительства.

Люди хотят услышать от властей, почему карантинные ограничения - избирательные. Малый бизнес фактически парализован, в то время, как крупный - продолжает работать.

Участники акции также пытаются перекрыть дорогу своими автомобилями. Им препятствует полиция.

Фото: facebook.com/aleksei.busaiev

На месте также находятся сотрудники полиции. В ходе акции произошла потасовка между правоохранителями и журналистом hromadske.ua, который "стримил" акцию.

Фото: скриншот видео

Напомним, ранее сообщалось, что каждый пятый малый бизнес в Украине может закрыться из-за карантина.

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