На лівому березі Києва виникли перебої з електропостачанням

Виникли ускладнення в роботі електротранспорту та метро.

У Києві на лівому березі зафіксовано проблеми з електропостачанням. Виникли ускладнення в роботі громадського транспорту. Частина наземного електротранспорту працює з перебоями.

Про це інформує КМДА.

У столичному метрополітені ділянка між станціями "Дніпро" — "Лісова" тимчасово не працювала, проте наразі рух поїздів відновлюється. "Синя" та "зелена" лінії метро функціонують у звичайному режимі.

У "Київпастрансі" повідомили про призупинення роботи:

Тролейбуси: 29, 30, 31, 34, 37, 44, 50, 50к

Трамваї: 8, 28, 29, 33, 35

Наразі рух поступово відновлюється. Про відновлення стабільного електропостачання та повноцінної роботи транспорту киян проінформують додатково.

Також у "Київводоканалі" повідомили про відсутність водопостачання: "У зв’язку зі знеструмленням об’єктів Київводоканалу наразі відсутнє водопостачання на лівому березі столиці, а також у Печерському, Голосіївському, Солом’янському і Святошинському районах", – ідеться у повідомленні.

Фахівці Київводоканалу вже працюють над вирішенням проблеми і виконують необхідні ремонтні роботи аби якнайшвидше відновити водопостачання споживачів.