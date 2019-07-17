Ворушилин покинул должность директора Фонда гарантирования вкладов

Административный совет Фонда гарантирования вкладов физических лиц 16 июля удовлетворила отставку директора-распорядителя Константина Ворушилина. С 18 июля его заменит Светлана Рекрут, ранее занимавшая должность заместителя директора.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

По словам Рекрут, перед командой Фонда стоит задача продолжения выполнения обязательств перед кредиторами банков и государством.

"Поскольку остаток долга перед Министерством финансов в настоящее время превышает 49 млрд грн в виде векселей и еще более 67 млрд грн по процентам, самым важным заданием, над которым Фонд будет работать в ближайшее время, является реструктуризация процентов по этим кредитам", - сказала Рекрут.

Напомним, что Ворушилин считается связанным с бывшим президентом Петром Порошенко.

Константин Ворушилин руководил банком "Мрия" Петра Порошенко (банк был продан российскому ВТБ в 2007 году), занимался финансами корпорации "Богдан".

Фонд гарантирования вкладов работает в Украине с 1998 года и занимается возвратом денег вкладчикам лопнувших банков. Сперва сумма возврата ограничивалась 500 гривнами, сегодня максимальная гарантированная выплата - 200 тыс. гривен.

В 2012 году права Фонда были расширены, он занялся проверками банков вместе с НБУ, ликвидацией неплатежеспособных банков, распродажей активов.