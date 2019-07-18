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ГБР заинтересовалось закупками моторов для танков

"Не хочу опережать события, но в этом производстве будут миллионные убытки".

ГБР заинтересовалось закупками моторов для танков
Фото: www.mil.gov.ua

Государственное бюро расследований заинтересовалось процедурой закупок моторов для танков.

Об этом сказал директор ГБР Роман Труба во время заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики при участии президента Владимира Зеленского.

"Есть несколько уголовных производств по оборонной сфере. Речь идет о фактах расхищений высокопоставленными лицами. На этой неделе мы провели несколько обысков на бронетанковых заводах. В настоящее время у нас есть вопрос относительно законности закупки моторов на танки", - сказал Труба.

"Не хочу опережать события, но в этом уголовном производстве после проведения экспертиз будут миллионные убытки", - добавил директор Бюро.

Напомним, в 2017 году детективы НАБУ разоблачили схему с покупкой Львовским бронетанковым заводом для Т-72 списанных двигателей. Расследование было завершено весной 2018 года, но до приговора дело пока не дошло.

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