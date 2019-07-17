Гладковского вызывают на первый допрос по делу "Укроборонпрома"

Бывшего замсекретаря СНБО ждут сегодня в 14 в НАБУ.

Экс-первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олега Гладковского, который в начале июля вновь возглавил корпорацию "Богдан", вызвали в среду на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Гладковский вызван на допрос на 14:00 среды, 17 июля, в рамках расследования уголовного производства по фактам коррупции в деятельности государственного концерна "Укроборонпром".

Это первый допрос Гладковского после обнародования в феврале-марте информации о хищениях и растратах на предприятиях оборонного комплекса.

Напомним, команда журналистских расследований Bihus.Info представила 25 февраля фильм, в котором утверждается, что Игорь Гладковский, сын первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского, вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозой через фирмы-"прокладки" поставляли оборонным предприятиям контрабандные российские детали или детали с украинских воинских частей по завышенным в два-четыре раза ценам. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.