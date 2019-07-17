Порошенко не пришел на допрос в ГБР

Бывший президент Петр Порошенко не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом на брифинге 17 июля рассказал директор ГБР Роман Труба.

По его словам, бюро расследует 11 уголовных производств по заявлениям разных граждан о возможных неправомерных действиях высших должностных лиц государства. Порошенко вызывали в рамках одного из них.

"Сегодня для допроса был вызван экс-президент Петр Порошенко. Его вызвали как свидетеля в уголовном производстве по факту заключения договора и возможного уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных незаконным способом, от продажи завода "Кузня на Рыбальском". Петр Порошенко на допрос не явился", - рассказал Труба.

Директор ГБР сообщил, что в рамках расследования уже был допрошен ряд свидетелей, в том числе покупатель завода Сергей Тигипко. Труба сказал, что и Порошенко должен быть заинтересован в объективном расследовании, и сообщил о намерени повторно направить вызов для проведения следственных действий.

Подозреваемых в деле "Кузни" еще нет.

Адвокат Порошенко Игорь Головань в блог на "Украинской правде" сообщил, что 16 июля он проинформировал ГБР о том, что Порошенко не придет на допрос. В связи с парламентской кампанией до 21 июля он часто находится за пределами Киева и не имеет возможности прибыть на допрос, поскольку существенно занят в деятельности, связанной с выборами.

Труба сказал, что новый вызов будет направлен после 21 июля.

Напомним, "Кузница на Рыбальском" (ранее - "Ленинская кузница") - одно из основных предприятий судпрома Украины, где в условиях внешней агрессии осваивается производство новых разработок оборонного назначения, среди которых гранатомет УАГ-40, боевые модули для бронетехники, бронемашины и пр.

В 2018 году компания Ewins Limited Сергея Тигипко купила "Кузню на Рыбальском" за 300 млн долларов у фондов "Прайм Эссетс Кэпитал" Петра Порошенко и "Вик" Игоря Кононенко.