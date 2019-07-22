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Запасы газа превысили 15 миллиардов кубометров, – Коболев

До конца сезона осталось закачать 5 миллиардов кубометров.

Запасы газа превысили 15 миллиардов кубометров, – Коболев
Фото: Макс Левин

По состоянию 21 июля запасы газа в подземных хранилищах достигли 15,018 миллиардов кубометров, осталось добавить 5 миллиардов кубометров до конца сезона. Об этом сообщил на фейсбуке глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

По его словам, до конца сезона закачки осталось 86 дней.

Коболев отметил, что транзит газа остается на уровне в 303,8 миллионов кубометров в сутки, что связано с остановкой российским "Газпромом" на ремонт двух нитей "Северного потока", после которой объемы транзита выросли на 25%.

Напомним, в 2018 году "Нафтогаз" сократил прибыль более чем на 60% до 13,6 млрд грн. Однако в целом компания остается прибыльной третий год подряд.

В июне 2019 года Украина разместила еврооблигации на миллиард евро, а в начале июля ценные бумаги на 500 млн долларов продала "Укрзализныця".

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