​СБУ пришла с обыском на "АрселорМиттал Кривой Рог"

Служба безопасности Украины в субботу, 20 июля, пришла с обыском на металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог".

Об этом сообщил и.о. гендиректор комбината Александр Иванов.

"Сегодня на наше предприятие приехали с проверкой и обыском представители Службы безопасности Украины. Нас, крупнейшего иностранного инвестора в Украине, обвинили в экоциде – уничтожении растительного и животного мира, отравлении воздуха и воды, что привело к экологической катастрофе. И это, несмотря на то, что мы имеем все разрешительные документы, прошли все экологические проверки, в том числе внеплановой в апреле этого года", - говорится в заявлении Иванова.

По его словам, обыски проводились на новом объекте - третьей машине беспрерывного литья заготовок.

Иванов отметил, что за 13 лет ArcelorMittal инвестировал в комбинат 9,2 млрд долларов, в том числе в 2018 году - 443 млн долларов. За это время предприятия выплатило около 60 млрд гривен налогов и сборов.

Он добавил, что в ближайшие три года планируется вложить в модернизацию предприятия еще порядка 1,8 млрд долларов.

При этом Иванов предупредил, что "происходящие в последнее время события ставят под угрозу развитие и дальнейшее будущее предприятия".

Напомним, что и.о. главы СБУ Иван Баканов и президент Украины Владимир Зеленский родились в Кривом Роге.

12 июля Зеленский во время посещения Кривого Рога обвинил меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" в плохой экологии города. Через несколько дней после этого стало известно о возбуждении дела в отношении предприятия по статье "экоцид".