Совладелец клиники "Борис" стал советником Зеленского

Президент Владимир Зеленский 30 июля назначил своим советником Михаила Радуцкого, известного бизнесмена, основателя и совладельца клиники "Борис".

Об этом говорится в указе №564/2019 от 30 июля.

Радуцкий будет внештатным советником.

Напомним, глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал Радуцкого главным кандидатом на должности министра здравоохранения в новом Кабмине.

Незадолго до выборов в Верховную Раду Радуцкий заявил, что все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется.