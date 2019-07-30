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Совладелец клиники "Борис" стал советником Зеленского

Радуцкий претендует на пост министра здравоохранения.

Совладелец клиники "Борис" стал советником Зеленского
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский 30 июля назначил своим советником Михаила Радуцкого, известного бизнесмена, основателя и совладельца клиники "Борис".

Об этом говорится в указе №564/2019 от 30 июля.

Радуцкий будет внештатным советником.

Напомним, глава штаба партии "Слуга народа" Александр Корниенко назвал Радуцкого главным кандидатом на должности министра здравоохранения в новом Кабмине.

Незадолго до выборов в Верховную Раду Радуцкий заявил, что все положительное в медицине, что было сделано Квиташвили и Супрун, останется.

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