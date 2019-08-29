На "Крымском титане" остановили цех, "чтобы предотвратить ухудшение экологической ситуации", - росСМИ

При этом оккупационные власти Крыма называют экологическую ситуацию в регионе "стабильной".

В оккупированном Армянске временно остановили работу одного из цехов завода "Крымский титан" и увеличили подачу воды в кислотонакопитель, "чтобы предотвратить возможное ухудшение экологической ситуации на севере полуострова".

Об этом сообщают российские СМИ.

"С целью предупреждения неблагоприятной экологической ситуации, в связи с тем, что держится высокий температурный режим, заводом «Крымский титан» на сегодняшний день остановлен один цех, увеличена подача известкового молока и воды в кислотонакопитель, чтобы нейтрализовать кислый сток", - цитируют Славгородскую "РИА Новости Крым".

При этом она назвала экологическую ситуацию в регионе "стабильной" и заявила, что последнее превышение предельно допустимой концентрации хлорида водорода в атмосфере было зарегистрировано 21 августа, после чего "ситуация стабилизировалась.

Ранее директор крымского филиала ООО "Титановые инвестиции" Эдуард Курмачев, комментируя предложение закрыть предприятие, заявил, что "это потребует длительного времени, а также затрат на переобучение сотрудников градообразующих предприятий региона".

Ранее депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет предложил рассмотреть вопрос постепенного закрытия химзаводов на севере полуострова.

Напомним, в прошлом году в ночь с 23 на 24 августа в оккупированном Армянске произошел выброс неизвестного вещества. Российские "власти" Крыма заявили, что причиной выбросов являются жара и длительное отсутствие осадков. По данным исследований, причиной загрязнения были испарения содержимого кислотонакопителя, используемого "Крымским титаном".

Из города эвакуировали детей, так как концентрация вредных веществ в воздухе превысила допустимую норму, а работу завода приостановили на две недели. Роскомнадзор заявил о взыскании с завода 736,8 млн рублей (около 300 млн грн) за негативное воздействие на экологию.

20 октября "Крымский титан" возобновил работу, а 23 октября - режим чрезвычайной ситуации в Армянске и близлежащих селах был снят.

Украинские правоохранители рассматривают три версии происходящего на заводе. Одна из них - повреждение резервуаров с отходами при проведении военных учений Российской Федерацией.