В нападении на журналистов "112 Украина" в Харьковской области подозреваются трое местных жителей

Прокуратура сообщила троим задержанным жителям Харьковской области о подозрении в нападении на журналистов съемочной группы телеканала "112 Украина" и препятствовании их профессиональной деятельности.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры области.

Всем троим сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 171 Уголовного кодекса (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов по предварительному сговору группой лиц).

Двоим из них также сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 345-1 УК (умышленное причинение журналисту побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности).

"28 августа работе съемочной группы в составе журналиста и двух операторов возле лесоперерабатывающего предприятия препятствовали охранники, которые закрывали объективы камер и толкали девушку-оператора. Они выпустили воздух из колес автомобиля, на котором прибыла съемочная группа, и раскачивали машину. Когда 26-летний журналист телеканала пытался снимать происходящее на камеру мобильного телефона, мужчины догнали его, повалили на землю, выбили из рук гаджет и нанесли телесные повреждения. По заключению медицинского осмотра, у журналиста ушиб внутренних органов и синяки", - напомнили в прокуратуре.

Напомним, 28 августа в Харьковской области в прямом эфире напали на журналиста "112 Украина" Олега Решетняка, которій снимал сюжет о вырубке леса. "Мы снимаем документальный проект-расследование, который касается вырубки векового дуба. Когда приезжал президент Владимир Зеленский, он пролетел над харьковскими лесами и был шокирован увиденным", - успел рассказать Решетняк во время прямого включения.