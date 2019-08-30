Переговоры с РФ об обмене пленными продолжаются, - Офис президента и СБУ

Переговоры с Россией об обмене пленными продолжаются.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в фейсбуке.

"Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Уже не первый раз мы видим информационный хаос, вызванный ссылкой на неподтвержденную информацию и многочисленные «источники». Мы призываем понимать последствия дезинформации: это игра с эмоциями общества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах.

Служба безопасности также опровергла сообщения СМИ о том, что в Украину вернулись захваченные Россией в Керченском проливе моряки.

"Уважаемые журналисты, сложный процесс переговоров по обмену заложников продолжается. Наберитесь терпения, надеюсь, не на долго. Не распространяйте непроверенных информацию. Держим кулаки!", - написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская в фейсбуке.

Глава СБУ Иван Баканов уверен в том, что украинские пленные, в том числе украинский режиссер Олег Сенцов, вернутся в Украину. Об этом он сообщил "Українським Новинам".

"Они обязательно приедут", - сказал он, комментируя сообщения о том, что якобы Сенцов и другие украинские пленные едут в Украину после обмена.

При этом Баканов не уточнил, состоялся ли обмен пленными.

Напомним, накануне замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз сообщил, что прибытие удерживаемых в РФ политзаключенных ожидается в эту пятницу, 30 августа.

В последнее время российские и украинские СМИ активно обсуждают тему возможного обмена заключенных между Украиной и Россией. 21 августа российские СМИ также сообщали о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенных, а в московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что политзаключенные Балух, Карпюк, Клых, Кольченко и Сущенко перевезены к ним. Сегодня также появилась информация, что Сенцова тоже перевезли в СИЗО Москвы. Адвокат режиссера эту информацию не подтвердил. Однако, мать Сенцова Людмила сообщила, что "Олег впервые за долгое время не позвонил ей", хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца.

Сегодня СМИ сообщили о возвращении в Киев захваченных пленных украинских моряков. Ночью о начале процесса обмена также написал в фейсбуке генпрокурор Руслан Рябошапка.