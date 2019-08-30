За сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

За прошедшие сутки российско-оккупационые войска 17 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военнослужащие при этом не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"29 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 17 раз нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 10 обстрелов: рядом с Марьинкой - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, около Новогнатовки - из станкового противотанкового гранатомета, дважды вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов, вблизи Талаковки - из стрелкового оружия, около Павлополя - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности группировки "Север" боевики совершили семь обстрелов. В частности, дважды неподалеку Южного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе Зайцево - из вооружения БМП и стрелкового оружия, трижды возле Луганского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Новолуганского - из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток боевики один раз нарушили режим прекращения огня - неподалеку Водяного, из стрелкового оружия.

Напомним, 28 августа вункт пропуска "Майорское" в Донецкой области закрывали из-за обстрелов боевиков.