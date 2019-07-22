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Нардеп Лунченко из "Народного фронта" переизбрался по округу в Хусте

Кандидат от "Слуги народа" набрал на 21 пункт меньше.

Нардеп Лунченко из "Народного фронта" переизбрался по округу в Хусте
Фото: nfront.org.ua

Депутат Верховной Рады, член фракции "Народного фронта" Валерий Лунченко переизбрался в парламент по округу №71 с центром в Хусте.

За него проголосовали 49,35% избирателей (26,1 тысяча человек) по результатам обработки 99% протоколов. Лунченко баллотировался как самовыдвиженец.

Второе место на округе занял кандидат от "Слуги народа" Сергей Грабар (28,08%, 14,9 тысячи голосов).

Третьим стал глава Хустского районного совета Александр Пацкан (6,73%, 3,6 тысячи голосов).

Напомним, в 2014 году округ в Хусте выиграл Павел Балога. В этом году он баллотировался по другому округу.

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