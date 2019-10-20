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​Экс-нардеп от БПП стала врио главы обновленного НАПК

Соратница заместителя генпрокурора Чумака получила высокую должность.

​Экс-нардеп от БПП стала врио главы обновленного НАПК
Фото: glavcom.ua

Бывшая депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Наталья Новак стала временно исполняющей обязанности главы обновленного Национального бюро по предотвращению корррупции.

Об этом говорится на сайте Кабмина, который в воскресенье провел внеочередное заседание.

В начале октября Верховная Рада приняла законопроект о перезагрузке НАПК. Он предполагает отказ от коллегиальной ответственности членов НАПК, она будет возложена на председателя агентства. Главу агентства будет назначать Кабинет министров по результатам открытого конкурсного отбора.

Предыдущий состав НАПК был распущен, а на Кабмин была возложена обязанность в течение пяти дней после вступления закона в силу назначить временно исполняющего обязанности главы НАПК.

Наталья Новак была депутатом Киевского городского совета 3-5 созывов и депутатом Верховной Рады 7-8 созывов. Сначала прошла по списку партии "УДАР", потом - по списку БПП. Работала в комитете по вопросам правовой политики и правосудия.

Новак - соратница нынешнего заместителя генерального прокурора Виктора Чумака по движению "Хвыля".

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