Зеленский встретится со Штайнмайером в Токио

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Японию встретится с федеральным президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что встреча состоится в Токио 23 октября.

Перед этим, 22 октября, Зеленский встретится также с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Напомним, Зеленский находится в Японии с рабочим визитом, который продлится с 21 по 24 октября. Он примет участие в церемонии интронизации императора Японии Нарухито, встретится с премьер-министром Японии, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.