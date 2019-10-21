Гончарук попросил не связывать юмор "Квартала" с позицией Зеленского

Премьер-министр Алексей Гончарук попросил не связывать юмор студии "Квартал 95" с позицией президента Владимира Зеленского, который раньше был ее продюсером и главным актером.

Об этом премьер сказал на брифинге в понедельник по итогам состоявшегося накануне заседания правительства.

"Я неоднократно видел настоящую реакцию президента на историю с пожаром дома госпожи Гонтаревой. Эта реакция была правильной и человеческой: никто не может радоваться с того, что у человека горит дом. Президент Зеленский точно с этого не смеялся. Более того, он как глава государства принимает все возможные меры вместе с правоохранительными органами, чтобы разобраться, как так получилось, что этот дом загорелся. Поэтому связывать этот юмор, каким бы он удачным или неудачным кому-то ни казался, с позицией президентя я бы точно не стал. Эта параллель мне кажется очень опасной", - сказал Гончарук.

Он добавил, что само выступление "Квартала" не видел, а давать оценку юмору не считает целесообразным.

"Радоваться и смеяться с горя кого-то другого я не считаю нормальным. Но я считаю, что в мире очень много сатирических изданий, команд, у которых разный стиль, поэтому оценивать юмор политику или государственному чиновнику вообще - это, по моему мнению, дурной тон", - сказал Гончарук.

Премьер подчеркнул, что Украина - демократическое государство и у каждого есть право шутить, как угодно.

Он также добавил, что данный номер остался бы незамеченным не будь Президент Владимир Зеленский бывшим руководителем студии "Квартал 95".

Напомним, что 19 октября была обнародована запись последнего концерта "Квартала", в котором Евгений Кошевой с хором имени Верьовки спел песню "Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала" о сгоревшем доме бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.