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Количество осужденных за военные преступления составляет около 3,6%

Наибольшее количество осужденных за самовольное оставление воинской части или места службы.

Количество осужденных за военные преступления составляет около 3,6%
Архив
Фото: https://dpsu.gov.ua

Количество осужденных за военные преступления в течении 2014-2018 годов составляет около 3,6% от общего числа осужденных в Украине за этот период. Соответствующую статистику LB.ua предоставил глава Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Станислав Кравченко во время круглого стола, организованного ОБСЕ.

В частности, в 2018 году количество осужденных в Украине (по приговорам, вступившим в силу) составило 73 тыс 659 человек, тогда как осужденных за совершение преступлений против установленного порядка несения службы (военные преступления) - 2 тыс 665.

С 2014 по 2018 год количество осужденных за военные преступления увеличилось в шесть раз. Наибольшее количество осужденных в 2018 году были привлечены к ответственности по ст. 407 Уголовного кодекса (самовольное оставление воинской части или места службы) - 2267 человек, по ст. 408 УК (дезертирство) - 224 человека, по ст. 425 УК (небрежное отношение к военной службе) - 22 человека.

Напомним, Верховная Рада на первом чтении поддержала законопроект №9438 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права. Проект закона предусматривает пожизненное заключение за военные преступления и акты агрессии.

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