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"Укроборонпром" не планирует приватизацию завода "Антонов", - Абромавичус

Самолет Ан-178 будет с минимальным количеством российских комплектующих.

"Укроборонпром" не планирует приватизацию завода "Антонов", - Абромавичус
Фото: dyvys.in

Государственный концерн "Укроборонпром" не собирается приватизировать завод "Антонов". Об этом сообщил гендиректор госконцерна Айварас Абромавичус на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Сейчас никаких планов по приватизации "Антонова" нет", - сказал он.

Абромавичус также отметил, что факт того завод "Антонов" уже 3-4 года ничего не производит, является последствием того, что в самолетах по крайней мере 60% комплектующих были российскими, и сейчас продолжается процесс импортозамещения.

"Сложнее всего импортозамещение проходит в авиационной отрасли, как вам это известно. Но самолет Ан-178 будет с минимальным количеством российских комплектующих, то есть это будут западные, это будут украинские, это будет другое оборудование. Процесс продолжается, это очень сложный процесс", - добавил Абромавичус.

Напомним, в октябре 2019 года сообщалось, что Министерство внутренних дел намерено купить 13 самолетов Ан-178. Об этом заявлял министр внутренних дел Арсен Аваков после подписания меморандума с ГП "Антонов".

Девять самолетов будут для нужд службы чрезвычайной ситуации, четыре самолета - для Национальной гвардии.

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