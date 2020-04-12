Порошенко обвинил ГБР во лжи о событиях на Майдане 18 февраля 2014-го

Уголовное дело против Татьяны Чорновол - это попытка устроить судилище над всеми участниками Революции Достоинства. А ГБР, управляемое адвокатом Януковича, предназначено стать инструментом этой атаки на Майдан.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко написал на своей странице в "Фейсбуке".

Порошенко также напомнил о ходе событий на Майдане 18 февраля 2014 года и подчеркнул, что заявление ГБР относительно этих событий лживое.

"ГБР врет. Революция Достоинства началась с разворота нашей страны с пути в Евросоюз на Россию и зверского избиения студентов-евромайдановцев 30 ноября 2013. Дальше был еще более жестокий разгон активистов и журналистов 1 декабря. Перед новым годом 2014-го чуть не до смерти избили Татьяну Чорновол, а уже в январе убили Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Юрия Вербицкого.

18 февраля 2014 настоящее побоище в Мариинском парке началось не после обеда, а утром. Я тоже там был. Помогал раненым, которых били титушки и расстреливали беркутовцы", – вспоминает Петр Порошенко.

"Почему врет ГБР? Нынешняя власть сознательно отдала этот орган на откуп адвокату Януковича. Фактическим руководителем Государственного Бюро Репрессий, как называют его в народе, является Бабиков, который получал деньги от своего "ростовского" клиента.

Поэтому уголовное дело против Татьяны Чорновол - это попытка атаковать и перечеркнуть ценности, на которых держится наша независимость. Это – попытки устроить российское судилище над ВСЕМИ участниками Майдана: от Героев Небесной сотни до тех, кто подвозил дрова или еду. Это - признак реванша. Это - попытка переписать историю под диктовку Кремля", - убежден пятый президент.

"Но она не удастся. Потому что есть мы. Мы – носители памяти. Мы были там и мы помним все. И нас много. Значительно больше чем купленных Януковичем бабиковых", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

Как сообщалось, утром 10 апреля ГБР пришло с обыском к Татьяне Чорновол по делу о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году. Бывшей народной депутатке вручили подозрение в убийстве.