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ФИФА отложит матчи сборных на 2021 год

Осеннее "окно" будет отдано под завершение чемпионатов.

ФИФА отложит матчи сборных на 2021 год
Виктор Монтальяни
Фото: EPA/UPG

В ФИФА ожидают, что матчи сборных осенью могут вызвать затруднения для старта нового внутреннего сезона.

И в организации допускают, что в 2020 году матчи национальных сборных не состоятся.

По словам президента КОНКАКАФ и вице-президента ФИФА Виктора Монтальяни, проведение поединков сборных может вызвать сложности, связанные с безопасностью и передвижением.

"Я считаю, что это может вызвать некоторые сложности. И дело даже не только в вопросах здоровья и разной степени подготовленности, но и в пересечении границ.

Думаю, приоритетом должны стать внутренние турниры. Сентябрьское "окно" для матчей сборных все еще актуально, но я не уверен, что они состоятся, учитывая, как сейчас развиваются события.

Вместе с тем я уверен, что в марте 2021 года все будет в порядке. Главное – помочь национальным чемпионатам, а потом можно думать о наших мероприятиях", - цитирует Монтильяни AP Sports.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса, УЕФА перенес Евро-2020 на год, а МОК – летнюю Олимпиаду в Токио.

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