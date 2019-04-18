Полиция Львова задержала мужчину-"бодимодификатора" по подозрению в убийстве тату-мастера

Фото: znaj.ua Андрей Горбатюк

В Тернополе суд избирает меру пресечения для Андрея Горбатюка, подозреваемого в жестоком убийстве тату-мастера Татьяны Подвашецкой. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления полиции.

Тело погибшей девушки обнаружили в ее собственном доме в Тернополе 16 апреля. На месте полиция обнаружила следы драки, а причиной смерти Подвашецкой, по предварительным данным, стали ножевые ранения. Полиция установила личность подозреваемого - 25-летнего жителя Тернополя. Мужчину задержали сегодня во Львове.

Фото: znaj.ua Андрей Горбатюк

Подозреваемый известен своей эксцентрической внешностью: у него наращены клыки, раздвоен язык, он носит контактные линзы, а склеры глаз окрасил в черный цвет. Сообщается, что Горбатюк был постоянным клиентом погибшей.

Фото: znaj.ua Тетяна Подвашецкая

Горбатюку сегодня объявили подозрение в умышленном убийстве. Адвокаты Горбатюка ходатайствуют о домашнем аресте.