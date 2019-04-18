Адміністративні послуги стали якіснішими і доступнішими

Щоб спростити надання адміністративних послуг громадянам і зробити цей процес більш ефективним, кілька років тому запрацював Закон «Про адміністративні послуги».

Фото: Олексій Матюшенко

Зараз у кожному місті обласного значення та райцентрі створені Центри надання адміністративних послуг. За задумом, ЦНАП— це своєрідне «єдине вікно», де громадянам надають увесь спектр адмінпослуг в одному приміщенні.

Ще років 5-10 назад про роботу ЦНАПу не було й мови. Щоб отримати довідку чи документ, людина мала обійти кілька державних установ. Зараз практично будь-який важливий документ можна легко і швидко одержати у Центрі надання адміністративних послуг.

Гадяцький Відділ-Центр надання адміністративних послуг працює з вересня 2013 року. Наша команда поставила перед працівниками ЦНАПу ряд чітких задач: забезпечити прозорість і відкритість звернень від громадян, та осучаснити надання послуг, щоб люди могли одержати їх оперативно і якісно.

Спочатку перелік послуг обмежувався сферою міграційної служби та земельними питаннями. Згодом держава розширила можливості ЦНАПів — до них перейшли повноваження у сфері державної реєстрації права власності та бізнесу, а також призначення субсидії.

Якщо раніше необхідно було відвідувати потрібну установу, і часто не одну, щоб вирішити потрібне питання, то відтепер основним місцем, де громадяни зможуть отримувати більшість послуг від посадовців — став ЦНАП.

Щоб йти в ногу із часом працівники ЦНАПу постійно розширюють можливості електронних послуг. Спільно із Центром зайнятості фахівці ЦНАПу проводять семінари на тему «Електронні послуги в Україні» та навчання, щоб користувачі вміли використовувати електронні портали для їхнього оформлення. А з метою забезпечення комплексного надання адміністративних послуг у ЦНАПі встановлено POS-термінал ПриватБанку для сплати адміністративного збору.

Тож люди можуть оплатити будь-які адміністративні послуги одразу на місці чи скористатися ним для інших операцій. Якщо виникнуть труднощі, то завжди допоможе адміністратор центру.

До слова, минулого року на колегії в Полтавській ОДА було підбито підсумки роботи всіх ЦНАПів області. Головний критерій, за яким оцінювали ефективність роботи — якість надання адміністративних послуг. Як результат, наш відділ одержав спеціальну відзнаку у номінації «Кращий районний ЦНАП»!