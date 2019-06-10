​В ГПУ призвали принять закон о коллаборационизме из-за поездок украинских политиков в Москву

В Генеральной прокуратуре ответили на рекомендации Администрации президента отреагировать на поездки основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии Виктора Медведчука в Россию и заявили, что уголовные производства по статье "госизмена" находятся в подследственности Службы безопасности.

Об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Пресс-секретарь президента должна была знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины. Это в полной мере касается и дела о возможной государственной измене Виктора Медведчука", - написала Сарган.

Она напомнила, что Генпрокуратура с февраля 2019 года ожидает от СБУ выводов экспертизы, "о чем генпрокурор уже напомнил и.о. главы СБУ Ивану Баканову в официальном письме".

"Полеты других украинских деятелей в Москву и их встречи с руководством страны-агрессора, конечно, - возмутительный феномен воюющей страны. Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о коллаборационизме. Без него ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади сами по себе не могут служить основанием для регистрации уголовного производства", - добавила Сарган.

Напомним, в начале июня Бойко и Медведчук ездили в Санкт-Петербург к главе "Газпрома" Алексею Миллеру, чтобы обсудить газовый вопрос, так как "Газпром" хочет возобновить продажу газа в Украину.