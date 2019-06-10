Партия "Слуга народа" объявила список на выборы
Партия "Слуга народа" объявила список на выборы
В курортном Геническе эвакуировали 700 человек из-за сообщения о взрывчатке
В курортном Геническе эвакуировали 700 человек из-за сообщения о взрывчатке
«Голос» Вакарчука: «Давайте оставим сериалы в прошлом!»
«Голос» Вакарчука: «Давайте оставим сериалы в прошлом!»
Дипломатія Зеленського
Дипломатія Зеленського
В Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжение
В Винницкой области в реку упал автомобиль с химикатами, в Белой Церкви перекрывают водоснабжение
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Чего хочет Путин
Чего хочет Путин
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)
Партия Кличко решила выставить на выборы только мажоритарщиков (список)
ГлавнаяПолитика

​В ГПУ призвали принять закон о коллаборационизме из-за поездок украинских политиков в Москву

"Уголовные производства по статьям о госизмене относятся к подследственности СБУ".

​В ГПУ призвали принять закон о коллаборационизме из-за поездок украинских политиков в Москву
Фото: Сергей Нужненко

В Генеральной прокуратуре ответили на рекомендации Администрации президента отреагировать на поездки основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко и председателя политсовета партии Виктора Медведчука в Россию и заявили, что уголовные производства по статье "госизмена" находятся в подследственности Службы безопасности.

Об этом написала в Фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Пресс-секретарь президента должна была знать, что уголовные производства по статьям о государственной измене относятся к подследственности СБУ, руководитель которого находится в прямом подчинении президента Украины. Это в полной мере касается и дела о возможной государственной измене Виктора Медведчука", - написала Сарган.

Она напомнила, что Генпрокуратура с февраля 2019 года ожидает от СБУ выводов экспертизы, "о чем генпрокурор уже напомнил и.о. главы СБУ Ивану Баканову в официальном письме".

"Полеты других украинских деятелей в Москву и их встречи с руководством страны-агрессора, конечно, - возмутительный феномен воюющей страны. Чтобы положить этому конец, ГПУ давно предлагает принять закон о коллаборационизме. Без него ни встречи украинских политиков в Кремле, ни фото украинской журналистки на фоне Красной площади сами по себе не могут служить основанием для регистрации уголовного производства", - добавила Сарган.

Напомним, в начале июня Бойко и Медведчук ездили в Санкт-Петербург к главе "Газпрома" Алексею Миллеру, чтобы обсудить газовый вопрос, так как "Газпром" хочет возобновить продажу газа в Украину.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также