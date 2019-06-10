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Мэр Ромен подал иск против автора петиции о своей отставке

В петиции говорится, что мэр является обвиняемым в уголовном деле и имеет алкогольную зависимость.

Мэр Ромен подал иск против автора петиции о своей отставке
Сергей Салатун

Мэр города Ромны Сергей Салатун обратился в суд с иском о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении недостоверной информации из-за электронной петиции о его отставке.

Об этом сообщается на сайте суда.

Отмечается, что в мае 2019 года гражданкой К. была опубликована электронная петиция "Об отставке Сергея Салатуна с должности городского головы г. Ромны и роспуске исполнительного комитета Роменского городского совета Сумской области". В петиции автор выражает недоверие Салатуну и обвиняет его в том, что своими решениями и распоряжениями, он "наносит неправомерной вреда общине города и его имуществу".

В петиции говорится, что мэр города "является обвиняемым по уголовному делу с коррупционной составляющей". Также автор утверждает, что Салатун имеет алкогольную зависимость.

В связи с этим, Салатун просит суд признать недостоверной и порочащей его честь информацию, изложенную в петиции, а также - обязать автора опровергнуть эту информацию.

Автор петиции Екатерина Капустина написала в Фейсбуке, что "с нетерпением" ожидает повестки в суд."

Напомним, электронные петиции, набравшие необходимое количество подписей, попадают на рассмотрение властей, однако выполнение их не обязательно.

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