Заяви РФ про хімічну зброю в Україні можуть стати приводом для нової операції, - Кулеба

Фейкові заяви Російської Федерації про неіснуючу біологічну зброю в Україні можуть стати приводом для нової військової операції.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Маніакальна одержимість, з якою різні російські чиновники фантазують про неіснуючу біологічну, або хімічну зброю в Україні, викликає глибоку тривогу. Це може вказувати і на те, що Росія готує нову жахливу операцію під фальшивим прапором. Цей твіт для протоколу", - написав він у своєму Twitter.
The manic obsession with which various Russian officials fantasize about non-existent biological or chemical weapons or hazards in Ukraine is deeply troubling and may actually point at Russia preparing another horrific false flag operation. This tweet is for the record.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 10, 2022
Нагадаємо, США попередили, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, звинувативши в цьому нашу державу. Речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що саме Росія продовжує підтримувати режим Башара Асада в Сирії, який неодноразово застосовував хімічну зброю. Саме Росія тривалий час підтримує програму біологічної зброї, що порушує міжнародне право. Крім того, Росія має тривалий і добре задокументований досвід використання хімічної зброї, зокрема - у спробах вбивства та отруєння політичних ворогів Путіна.
Сьогодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в Україні за підтримки США створюють біологічну зброю, яка є "етнічно орієнтованою".
Міноборони РФ також відзвітувало про пійманих "піддослідних" птахів з України, які нібито можуть розносити "біоагенти, здатні вибірково вражати різні етнічні групи".
Коментуючі ці заяви, президент Зеленський наголосив, що в Україні ніхто не розробляв ніякої зброї масового ураження. Він зазначив, що його дуже непокоять звинувачення України з боку російських ЗМІ.
"Мене це дуже турбує, тому що неодноразово ми переконувалися: хочеш дізнатися про плани Росії - подивися, в чому Росія звинувачує інших. Послухайте, розгін таких звинувачень у російських ЗМІ сам по собі свідчить, що це ВОНИ на таке здатні. Російські військові, російські спецслужби. Свідчить, що вони цього хочуть. Вони вже робили такі речі у інших країнах. Так само! Самі анонсували, самі організовували, самі скаржилися. І самі робитимуть ще", - пояснив президент.