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Заяви РФ про хімічну зброю в Україні можуть стати приводом для нової операції, - Кулеба

"Маніакальна одержимість, з якою різні російські чиновники фантазують про неіснуючу біологічну зброю, викликає глибоку тривогу".

Заяви РФ про хімічну зброю в Україні можуть стати приводом для нової операції, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Фейкові заяви Російської Федерації про неіснуючу біологічну зброю в Україні можуть стати приводом для нової військової операції.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Маніакальна одержимість, з якою різні російські чиновники фантазують про неіснуючу біологічну, або хімічну зброю в Україні, викликає глибоку тривогу. Це може вказувати і на те, що Росія готує нову жахливу операцію під фальшивим прапором. Цей твіт для протоколу", - написав він у своєму Twitter.

Нагадаємо, США попередили, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, звинувативши в цьому нашу державу. Речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що саме Росія продовжує підтримувати режим Башара Асада в Сирії, який неодноразово застосовував хімічну зброю. Саме Росія тривалий час підтримує програму біологічної зброї, що порушує міжнародне право. Крім того, Росія має тривалий і добре задокументований досвід використання хімічної зброї, зокрема - у спробах вбивства та отруєння політичних ворогів Путіна.

Сьогодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в Україні за підтримки США створюють біологічну зброю, яка є "етнічно орієнтованою".

Міноборони РФ також відзвітувало про пійманих "піддослідних" птахів з України, які нібито можуть розносити "біоагенти, здатні вибірково вражати різні етнічні групи".

Коментуючі ці заяви, президент Зеленський наголосив, що в Україні ніхто не розробляв ніякої зброї масового ураження. Він зазначив, що його дуже непокоять звинувачення України з боку російських ЗМІ.

"Мене це дуже турбує, тому що неодноразово ми переконувалися: хочеш дізнатися про плани Росії - подивися, в чому Росія звинувачує інших. Послухайте, розгін таких звинувачень у російських ЗМІ сам по собі свідчить, що це ВОНИ на таке здатні. Російські військові, російські спецслужби. Свідчить, що вони цього хочуть. Вони вже робили такі речі у інших країнах. Так само! Самі анонсували, самі організовували, самі скаржилися. І самі робитимуть ще", - пояснив президент.

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