С начала года украинские пограничники задержали более 800 человек из списка Интерполом

Украинские пограничники с начала 2019 года задержали более 800 человек, на которых сработала база данных Интерпола в отношении международного розыска. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы.

"Всего с начала года сотрудники Госпогранслужбы реализовали более 800 срабатываний базы данных Интерпола в отношении лиц, которые были в международном розыске", сказано в сообщении ведомства.

Напомним, в начале августа Госпогранслужба заявила о недофинансировании на 938 млн грн. Накопившиеся долги по невыплате пограничникам денежной помощи на оздоровление составляют 291,4 млн грн. Одна из причин недофинансирования – избирательный процесс в Украине и непропорциональное повышение окладов в системе Минобороны.