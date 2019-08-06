В Украине вступил в силу новый стандарт номеров для банковских счетов
В Украине вступил в силу новый стандарт номеров для банковских счетов
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
Будущий спикер Рады дал интервью газете олигарха, близкого к Путину
В Сибири загорелись склады с артиллерийским снарядами
В Сибири загорелись склады с артиллерийским снарядами
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Водоканалы могут перейти на почасовую подачу воды с 20 августа, - "Укрводоканалэкология"
Советник Зеленского прогнозирует проведение следующих выборов президента онлайн
Советник Зеленского прогнозирует проведение следующих выборов президента онлайн
Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко
Зеленский уволил командующего ООС Сырского и назначил на эту должность Кравченко
ЦИК пересчитала голоса на проблемном округе №50 в Покровске
ЦИК пересчитала голоса на проблемном округе №50 в Покровске
​В Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы
​В Киеве таксист посадил на цепь пассажира, который не расплатился за поездку в Сумы
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
Россия обвинила США и Германию в организации протестных акций
ГлавнаяОбществоЖизнь

С начала года украинские пограничники задержали более 800 человек из списка Интерполом

На разыскиваемых срабатывала специальная база данных Интерпола. 

С начала года украинские пограничники задержали более 800 человек из списка Интерполом

Украинские пограничники с начала 2019 года задержали более 800 человек, на которых сработала база данных Интерпола в отношении международного розыска. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на сообщение Госпогранслужбы. 

"Всего с начала года сотрудники Госпогранслужбы реализовали более 800 срабатываний базы данных Интерпола в отношении лиц, которые были в международном розыске", сказано в сообщении ведомства. 

Напомним, в начале августа Госпогранслужба заявила о недофинансировании на 938 млн грн. Накопившиеся долги по невыплате пограничникам денежной помощи на оздоровление составляют 291,4 млн грн. Одна из причин недофинансирования – избирательный процесс в Украине и непропорциональное повышение окладов в системе Минобороны.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также