Из-за непогоды обесточены 205 населенных пунктов в шести областях

В результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) по состоянию на утро пятницы обесточены 205 населенных пунктов в шестти областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 8 на 9 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 205 населенных пунктов в шестит областях, а именно: Сумская - 95, Киевская - 38, Черкасская - 26, Черниговская - 22 Житомирская - 21 и Кировоградская - 3", - говорится в утренней сводке ГосЧС.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, 8 августа днем по Киеву пронеслась буря.