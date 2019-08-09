BBC: Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
BBC: Зеленский отказался подписать совместное заявление с Варфоломеем
​Семерых представителей верхушки "Силы и чести" выгнали из партии за критику Смешко
​Семерых представителей верхушки "Силы и чести" выгнали из партии за критику Смешко
США согласились продать Украине "джавелины"
США согласились продать Украине "джавелины"
Врятувати стародавній Київ
Врятувати стародавній Київ
Российский самолет совершил перелет над Украиной
Российский самолет совершил перелет над Украиной
​"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились перераспределить частоты 900 МГц для увеличения 4G-покрытия
​"Киевстар", Vodafone и lifecell договорились перераспределить частоты 900 МГц для увеличения 4G-покрытия
Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают
Глава Херсонской ОГА без предупреждения приехал проверить весовые комплексы "Укртрансбезопасности", а они не работают
Кузнецы собственного несчастья
Кузнецы собственного несчастья
"Квартал 95" нашел актера для роли "президента Зеленского"
"Квартал 95" нашел актера для роли "президента Зеленского"
ГлавнаяОбществоЖизнь

Российский самолет совершил перелет над Украиной

Причиной отклонения самолета от маршрута стал грозовой фронт.

Российский самолет совершил перелет над Украиной
Иллюстративное фото
Фото: youtube.com

Самолет Boeing-738 российской авиакомпании "Глобус", который совершал полет из итальянского города Бари в Москву 7 августа получил от Украэроцентра разрешение на использование воздушного пространства Украины в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра.

Об этом сообщили в пресс-службе Украэроруха.

Разрешение было предоставлено из-за вероятности аварийной ситуации во время полета, которая могла возникнуть из-за грозовой облачности над Украиной, Польшей и Беларусью.

Украэрорух опубликовал спутниковое изображение в инфракрасном спектре мощной конвективной (грозовой) облачности над Украиной, ставшей причиной разрешения.

Фото: facebook.com/UkSATSE.official

Российское судно находилось в украинском воздушном пространстве 26 минут.

"Boeing-738 вошел в украинское воздушное пространство в 15:07UTC через навигационную точку LADOB на эшелоне FL370 и вышел в 15:33UTC через навигационную точку AMIRI на эшелоне FL370", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что согласно решению Государственной авиационной службы Украины, самолетам, включая из РФ, может быть разрешен вход в воздушное пространство Украины в случаях, когда обход опасных метеоявлений без входа в украинское воздушное пространство может привести к аварийной ситуации.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также