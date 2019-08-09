Российский самолет совершил перелет над Украиной

Самолет Boeing-738 российской авиакомпании "Глобус", который совершал полет из итальянского города Бари в Москву 7 августа получил от Украэроцентра разрешение на использование воздушного пространства Украины в зоне ответственности Львовского районного диспетчерского центра.

Об этом сообщили в пресс-службе Украэроруха.

Разрешение было предоставлено из-за вероятности аварийной ситуации во время полета, которая могла возникнуть из-за грозовой облачности над Украиной, Польшей и Беларусью.

Украэрорух опубликовал спутниковое изображение в инфракрасном спектре мощной конвективной (грозовой) облачности над Украиной, ставшей причиной разрешения.

Фото: facebook.com/UkSATSE.official

Российское судно находилось в украинском воздушном пространстве 26 минут.

"Boeing-738 вошел в украинское воздушное пространство в 15:07UTC через навигационную точку LADOB на эшелоне FL370 и вышел в 15:33UTC через навигационную точку AMIRI на эшелоне FL370", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что согласно решению Государственной авиационной службы Украины, самолетам, включая из РФ, может быть разрешен вход в воздушное пространство Украины в случаях, когда обход опасных метеоявлений без входа в украинское воздушное пространство может привести к аварийной ситуации.