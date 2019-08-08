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Умер основатель Департамента контрразведки СБУ

Виталий Хлевицкий скончался на 52-м году жизни.

8 августа на 52-м году ушел из жизни основатель Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Виталий Хлевицкий.

Об этом сообщается на странице Службы безопасности в Facebook.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine

Виталий Борисович Хлевицкий родился 24 июня 1968 года в Ужгороде. В 1990 году окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище противовоздушной обороны по специальности "радиоинженер". В 1998 году получил второе высшее образование с квалификацией "юрист-правовед" на экономико-правовом факультете Донецкого национального университета.

До апреля 2014 года Хлевицкий занимал оперативные и руководящие должности в Центральном аппарате СБУ. Как кандидат юридических наук он принимал непосредственное участие в подготовке ряда законодательных и других нормативно-правовых актов, ведомственных приказов и инструкций в сфере информационной безопасности.

В СБУ отмечают, что Виталий Хлевицкий одним из первых предсказал важность информационной безопасности Украины в современных условиях.

Напомним, в конце июле умер украинский разведчик, который первым в СССР получил информацию о лихорадке Эбола.

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