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В Луганской области завершили первый этап разминирования

Разминирование территории вокруг КПВВ Станица Луганская продолжается.

В Луганской области завершили первый этап разминирования
Фото: facebook.com/odalug

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий сообщил о завершении первого этапа разминирования на территории Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

По словам Комарницкого, саперы и пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям очистили от взрывоопасных предметов около 44 га сельскохозяйственных земель, а также 16 га территории дорог и лесополосы.

В частности, полностью разминированы территории населенных пунктов Красный Деркул, Большой и Красная Таловка Станично-Луганского района, а также с. Нижнебараниковка Беловодского района.

Разминирование территории вокруг КПВВ Станица Луганская, в частности, у разрушенного моста продолжается.

Сообщается, что с июля 2014 пиротехническими подразделениями ГосЧС Украины очищено более 6,6 тыс. га территории, обнаружено, изъято и уничтожено около 77,8 тыс взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что 1 августа в Станице Луганской начали разминировать территорию возле моста. Саперы, обследовав 0,13 га территории, нашли 31 мину.

До 10 августа 2019 года подразделения ГосЧС должны были разминировать участок вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец на глубину 30 метров с обеих сторон.

Позже стало известно, что разминирование моста в Станице Луганской не могут начать из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны оккупантов.

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