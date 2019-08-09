​В Днепре 32 студента-иностранца явились на экзамен с поддельными паспортами, - Минздрав

10 студентам удалось убежать, а остальные были доставлены в полицию.

В частном высшем учебном заведении "Днепровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины" 32 иностранных студента пришли на экзамен с поддельными паспортами.

Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Украины.

Отмечается, что в четверг, 8 августа, во время процедуры идентификации на единый квалификационный государственный экзамен по специальности "Медицина" проктор Центра тестирования выявил иностранных студентов, паспорта которых, по его мнению, были поддельными.

После этого проктор вызвал полицию. Через 50 минут в институт прибыли семеро правоохранителей.

"Правоохранители подтвердили, что паспорта являются поддельными, и составили соответствующий акт. 10 студентам удалось убежать, а остальные были доставлены в полицию", - говорится в сообщении.

Напомним, и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун призвала создать специальную комиссию для расследования саботажа экзамена по основам медицины (IFOM) студентами медицинских вузов.